Homem é preso ao agredir a ex para tirar tornozeleira eletrônica dela

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

IMAGEM ILUSTRATIVA - O homem teria tentado cortar a tornozeleira eletrônica da ex, usando uma faca

A Polícia Militar de Jandaia do Sul efetuou a prisão de um homem, no início da tarde desta quarta-feira (30), por lesões corporais culposa. Ele invadiu a casa da ex companheira e a agrediu. Durante as agressões, ele chegou a puxar a mulher pela perna e, com uma faca, tentou cortar a tornozeleira eletrônica que ela usava. A vítima já tinha medida protetiva concedida pela justiça, contra o ex.

continua após publicidade .

LEIA MAIS: Caminhonete furtada em Jandaia é encontrada em Bom Sucesso

A própria vítima foi quem acionou a Polícia Militar para registrar a ocorrência. Ela mora na rua Antonio Dorte Filho, no centro. Ela relatou que o ex companheiro a agrediu, puxou-a pelo braço e tentava cortar o dispositivo eletrônico. A mulher relata que conseguiu correr, quando ligou para a polícia.

continua após publicidade .

A mulher contou aos policiais que ela e o ex entraram em luta corporal, quando o homem chegou, inclusive a mordeu o braço da mulher, deixando um hematoma no local. Segundo a vítima, ele também agarrou-a pela perna. Foi quando ela teria conseguido golpeá-lo e conseguido fugir.

O homem foi abordado pela equipe policial, que deu voz de prisão e o encaminhou para atendimento médico no Pronto Atendimento Municipal, de onde foi levado para a Delegacia de Polícia Civil, para as providências legais.

Siga o TNOnline no Google News