Homem é preso ao agredir a esposa com socos em São Pedro do Ivaí

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem Ilustrativa - Mulher foi agredida pelo marido, que foi preso

A Polícia Militar de São Pedro do Ivaí fez a prisão de um homem por violência doméstica, na manhã desta quinta-feira (15). Após discutir com a esposa, o marido passou a agredir fisicamente a mulher, desferindo socos no rosto dela.

continua após publicidade .

Familiares da vítima chamaram a polícia, informando sobre a agressão. No local, a vítima foi identificada e relatou as agressões, que teriam ocorrido durante uma discussão. Segundo a mulher, o homem a acertou várias vezes na boca, o que teria causado lesões.

A mulher e a mãe confirmaram as agressões, com a intenção de representar contra o homem, que foi preso e encaminhado para a delegacia da Polícia Civil de Jandaia do Sul, para as providências. Ele é acusado de violência doméstica e familiar, com lesões corporais.

Siga o TNOnline no Google News