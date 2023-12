Homem é preso acusado de agredir mulher em Ivaiporã

O caso foi registrado no distrito de Jacutinga

Na madrugada de quinta-feira (30), uma denúncia de agressão terminou com a prisão de um homem, na Rua Apucarana, no distrito de Jacutinga, em Ivaiporã.

A situação começou quando a equipe da Polícia Militar foi acionada via Copom para atender uma ocorrência de violência doméstica. Segundo informações do solicitante, um homem estava impedindo uma mulher de sair de casa.

Ao chegar ao local, os policiais foram informados por vizinhos que ouviram gritos na residência. Eles foram até a residência e encontraram um homem no quintal, tentando se esconder. Ao tentar abordá-lo, o homem fugiu para os fundos.

Os policiais então decidiram entrar no quintal. Ao chegarem aos fundos, o homem estava com um pedaço de madeira e avançou em direção aos policiais.

Para garantir a segurança de todos os envolvidos, os policiais imobilizaram o suspeito, que recebeu voz de prisão.

Após a prisão, os policiais entraram na casa e constataram, com informações dos vizinhos, que a mulher havia conseguido escapar do agressor e embarcar em um táxi. Não sendo possível entrar em contato com ela.

O suspeito foi encaminhado à 54ª Delegacia Regional de Ivaiporã para as providências legais.