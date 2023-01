Homem é preso acusado de agredir esposa e filha no meio da rua

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem ilustrativa

Um homem, que não teve a idade divulgada, foi preso em flagrante na noite de sexta-feira (6), em Faxinal, após ser acusado de agredir e ameaçar a esposa e a filha. Conforme informações da Polícia Militar (PM), o caso foi na Rua Anita Garibaldi.

continua após publicidade .

A equipe policial foi solicitada ao local, onde o solicitante relatou que estaria ocorrendo uma violência doméstica em via pública. O autor estaria espancando a sua mulher e uma criança de aproximadamente 2 anos de idade, com socos, tapas e chutes.

- LEIA MAIS: Comerciante vê tentativa de arrombamento e aciona PM; assista

continua após publicidade .

No local, os vizinhos relataram que antes da chegada dos policiais que o homem colocou a mulher e a criança para dentro de casa e apontaram a residência exata.

Os policiais ao se aproximarem do local, ouviram os gritos de uma mulher “pare e se controle, você vai me machucar”, além do choro de uma criança.

Prezando pela integridade física das vítimas, os policiais entraram no quintal. Quando eles estavam em frente a porta, ao notar a presença da equipe um homem saiu e começou a gritar com os agentes, “tão fazendo o que dentro da minha casa o seu filho da p…, ninguém chamou vocês aqui”.

continua após publicidade .

Quando foi solicitado que colocasse as mãos na cabeça, correu para dentro da residência, e depois partiu para cima da equipe tentando desferir socos e chutes com intuito de escapar, mas acabou contido e algemado.

Durante seu algemamento, permanecia debatendo-se e resistindo, dificultando a ação policial. Ato gerou escoriações na testa do abordado, que também fez ameaças tentando intimidar os policiais

Após conduzido ao camburão, populares se apresentaram informando que presenciaram as agressões em via pública, apresentando ainda uma gravação do sistema de monitoramento da via onde mostra o fato ocorrido.

continua após publicidade .

Na casa do autor os policiais também sentiram forte odor de maconha, sendo confirmado pelo detido que estavam fazendo uso da droga.

O detido foi conduzido ao Hospital Municipal de Faxinal para realizar o exame de lesões e posteriormente a 53ª Delegacia de Polícia Civil.

Siga o TNOnline no Google News