Homem e mulher são presos após ocorrência de violência doméstica em Ivaiporã

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Homem tentou fugir e resistiu à prisão; mulher também foi detida após investir contra policiais durante o atendimento

Um homem e uma mulher foram presos pela Polícia Militar após uma ocorrência de violência doméstica na noite de sábado (5), na Vila São José, em Ivaiporã. A PM foi acionada após denúncias de agressão em via pública.

Na Rua Rio Negro, os policiais encontraram o homem encurralando a mulher contra um muro. Ele tentou fugir pulando o muro de um imóvel, mas foi interceptado.

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Segundo a PM, o homem resistiu ativamente à prisão com agressões físicas e foi contido pela equipe.

Ao tentarem prestar auxílio e encaminhar a vítima para os esclarecimentos, a mulher investiu contra os policiais com socos, chutes e empurrões.

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Ela também recebeu voz de prisão e precisou ser contida. Durante o procedimento, populares tentaram impedir a prisão.

Para dispersar a aglomeração, os policiais usaram spray de pimenta.

Os dois foram encaminhados à Central de Flagrantes da Polícia Civil para as medidas cabíveis.

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