Homem é morto após confronto com a PM entre Faxinal e Mauá da Serra

Um homem foi morto após se envolver em um confronto com a Polícia Militar (PM) no início da noite desta quinta-feira (17) no km 206 da PR-272, entre Faxinal e Mauá da Serra, no Vale do Ivaí.

Segundo informações preliminares, dois homens foram abordados por uma equipe policial. Um dos criminosos sacou uma pistola e foi morto baleado pela PM. O outro teria tentado fugir, mas acabou sendo preso.

Os bandidos estariam envolvidos em roubos de caminhonetes de luxo na região.

Nenhum policial foi ferido durante a ocorrência.

O Instituto Médico Legal (IML) de Apucarana e a Polícia Civil de Faxinal foram acionados ao local.

Reportagem em atualização

