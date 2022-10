Homem é morto a tiros pela esposa em Cândido de Abreu

Da Redação

Um homem de 33 anos foi morto no início da noite de terça-feira (11) após ser atingido por tiros, pela esposa de 43 anos, em Cândido de Abreu. O caso aconteceu no Distrito de Rio do Tigre.

De acordo com as informações de populares, a mulher teria registrado boletim de ocorrência contra o marido Fernando Ramos por violência doméstica e pedido uma medida protetiva.

Durante a madrugada Fernando teria ligado para mulher e a ameaçado dizendo que iria invadir a casa e matar ela e a filha.

No início da noite, ele teria arrombado a porta da residência e foi surpreendido pelos disparos de arma de fogo, um revólver calibre 22. Ele não resistiu e morreu no local.

O corpo foi recolhido ao IML – Instituto Médico-Legal de Ivaiporã, para necropsia.

Irmão de Fernando também morreu assassinado

Em maio, José Carlos Ramos, irmão de Fernando, também foi morto pela ex-esposa no distrito de Rio do Tigre, vítima de facadas.

Na época, a mulher foi levada para a Delegacia de Cândido de Abreu, onde foi ouvida pelo delegado de plantão e liberada para responder ao processo em liberdade, já que o crime evidenciava legítima defesa.

* Com informações Blog do Berimbau

