Homem é morto a tiros na madrugada desta quarta, no oeste do PR

O crime aconteceu na Rua Castro Alves

Um homem, 38 anos, morreu após ser atingido no por diversos disparos de arma de fogo, na madrugada desta quarta-feira (14). O crime aconteceu na Rua Castro Alves, em Santa Tereza do Oeste.

Conforme apurado, a vítima identificada como Elizandro Correia, teria entrado no quintal de uma residência com o intuito de fugir do autor dos disparos, porém ele foi seguido acabou sendo alvejado. Diversos disparos atingiram a região da cabeça e do tórax da vítima.

Moradores da residência, acordaram assustados com o barulho dos tiros e encontraram o homem desconhecido caído próximo a porta da casa, ainda com vida. Uma ambulância do Samu foi mobilizada, mas quando chegou ao endereço, apenas puderam constatar o óbito.

Equipes da Polícia Militar realizaram diligências em busca do suspeito, enquanto equipes da Delegacia de Homicídios e Criminalística da Polícia Civil realizaram os trabalhos de investigação do crime.

O IML foi acionado para recolher o corpo do homem, que passará por exame de necropsia.

* Com informações CGN

