Da Redação

Homem é morto a tiros em bar de Mauá da Serra

Um homem, de 41 anos, foi assassinado a tiros na noite desta terça-feira (25), por volta das 23 horas, em um bar localizado no centro de Mauá da Serra.

continua após publicidade .

De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima estava no local com uma mulher, quando chegou um outro homem armado e encapuzado. O autor empurrou a mulher, tirando ela da frente da vítima, e começou a efetuar vários disparos com o revólver.

Ao chegar no bar, a equipe se deparou com a vítima já em óbito. No entanto, conforme o boletim, uma ambulância e um médico de plantão foram até o endereço para confirmar a morte do homem.

continua após publicidade .

A Polícia Civil de Marilândia do Sul e o Instituto Médico-Legal (IML), de Apucarana, também estiveram no local do assassinato. Segundo o boletim, foram encontrados no chão do estabelecimento vários estojos de munição calibre 380.