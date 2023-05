Homem é morto a pedradas no Vale do Ivaí; suspeito foi preso

Da Redação

Instituto Médico Legal recolheu o corpo da vítima

Um jovem foi preso, suspeito de ter participado da morte de um homem a pedradas na madrugada deste domingo (14), em Rio Branco do Ivaí, no centro norte do Paraná.

Segundo informações de populares, o jovem foi detido pela Polícia Militar (PM). O crime aconteceu por volta das 3 horas na entrada da cidade, entre um posto de combustíveis e o ginásio de esportes.

A vítima, que teria sido agredida foi identificada como Aelton de Moraes Lacerda.

A equipe de investigadores da Polícia Civil (PCPR), que também esteve no local, informou que diligências estão em andamento para identificar outros possíveis envolvidos no crime.

Testemunhas estão sendo ouvidas para colher mais informações sobre o caso. O corpo foi recolhido ao Instituto Médico Legal de Ivaiporã para exames de necropsia.

* Com informações Blog do Berimbau

