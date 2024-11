Homem é morto a facadas em Kaloré; corpo foi encontrado na cama

Siga o TNOnline no Google News

Um homem foi morto a facadas e seu corpo foi encontrado em cima da cama na madrugada deste sábado (26) em Kaloré (PR). A Polícia Militar (PM) foi acionada para uma ocorrência em uma casa próxima ao Colégio Estadual Abraham Lincoln. No local, os policiais encontraram o corpo do homem deitado sobre a cama e com ferimentos aparentes de arma branca.

O Hospital Municipal enviou uma equipe para constatar o óbito após ser acionado por moradores que notaram movimentação na residência.

A Polícia Civil e a Polícia Científica foram chamadas para realizar a perícia e iniciar a investigação sobre o caso. Segundo o Blog do Berimbau, testemunhas relataram que a suspeita de ter cometido o crime seria uma mulher.

