Segundo a PM, esposa do suspeito do homicídio foi presa após esfaquear o próprio marido

Um homem de 31 anos foi assassinado a facadas na noite desta quinta-feira (19) na área rural de Jandaia do Sul. O crime ocorreu em uma residência localizada na Estrada do Taubaté. O principal suspeito é o marido de uma mulher que estava na casa.

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De acordo com informações do boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), a mulher, também de 31 anos, relatou que estava na casa do morador quando seu esposo chegou ao local. Armado com uma faca, o marido teria atacado a vítima, que estava deitada no sofá, atingindo-a no peito.

Logo após o ataque, a mulher afirmou ter agido em legítima defesa. Ela pegou outra faca e desferiu golpes contra o próprio marido. Mesmo ferido, o agressor conseguiu fugir do local em uma moto.

Equipes de socorro do Samu e da Defesa Civil foram chamadas, mas ao chegarem ao endereço, constataram que o dono da casa já estava sem vida. A área foi isolada para os trabalhos de perícia.

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Pouco tempo depois, a polícia recebeu denúncias de que o marido ferido estava em sua própria residência. Os policiais e socorristas foram até o local e o encontraram com cortes graves no peito e nas costas. Ele foi estabilizado e levado às pressas ao hospital, com suspeita de hemorragia interna. Pela situação de flagrante, ele permanece internado sob escolta da polícia e responderá pelo crime de homicídio assim que receber alta.

A mulher foi presa pelas facadas que deu no marido e levada à Delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul, onde confirmou a autoria dos golpes.

Durante as buscas na cena do crime, os peritos recolheram três facas jogadas no quintal da casa, sendo uma delas com marcas de sangue. O corpo da vítima fatal foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML) e o caso agora segue sob investigação.