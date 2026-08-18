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INVESTIGAÇÃO

Homem é indiciado após furtar, fritar e comer pássaro de estimação no Paraná

O crime ocorreu durante a madrugada. Segundo a Polícia Civil, o investigado confessou a ação e devolveu a gaiola ao dono junto com a cabeça do bicho

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Homem é indiciado após furtar, fritar e comer pássaro de estimação no Paraná
Autor Homem foi preso em São Pedro do Ivaí - Foto: PCPR

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) concluiu a investigação e indiciou um homem que furtou, matou, fritou e comeu um pássaro no município de São Pedro do Ivaí (PR). O suspeito responderá pelos crimes de furto praticado durante o repouso noturno e maus-tratos a animal com resultado de morte.

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De acordo com as apurações conduzidas pela Delegacia de Jandaia do Sul, o investigado invadiu a propriedade da vítima durante a madrugada e levou a gaiola com a ave para a própria residência. Após o crime, o homem depenou e decapitou o bicho, utilizando a carne para consumo próprio. Em uma atitude que chamou a atenção das autoridades, o suspeito devolveu a gaiola ao dono juntamente com a cabeça do animal. A decapitação e o estado em que a ave foi deixada foram documentados em registros audiovisuais anexados ao inquérito.

A dinâmica dos fatos foi comprovada pela análise de imagens de câmeras de segurança da região e corroborada pelos depoimentos da vítima e de uma testemunha. Além das provas materiais, o próprio suspeito confessou a sequência de atos durante o interrogatório policial. Com a finalização do trabalho da Polícia Judiciária, o procedimento foi encaminhado ao Poder Judiciário, que dará andamento às providências legais cabíveis.

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