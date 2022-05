Homem é impedido de passar com cavalo em sítio e chama a PM

Da Redação

Na tarde de sábado (28) em Ivaiporã um homem acionou a Polícia Militar (PM), na Vila Nova Porã, após ser impedido de passar por uma propriedade rural. O solicitante também informou aos policiais que os autores teriam arremessado pedras contra ele.

Por volta das 17h45, a equipe foi abordada por um homem, que relatou que estava cruzando uma propriedade rural dele com seu cavalo, quando dois homens o impediram de passar com seu animal, arremessando pedras e correndo atrás dele.

Os policiais então se deslocaram ao local juntamente com o denunciante. Em contato com os denunciados, ambos passaram a relatar que a propriedade não é do denunciante, que eles moram no local há 15 anos e que os verdadeiros proprietários seriam de Maringá.

Disseram ainda, que possuem plantações de abóbora e quiabo, porém os animais comem ou pisoteiam tais culturas.

Relataram ainda, que já avisaram o denunciante para não passar por lá com seus animais, mas mesmo assim ele continua a passar.

Ambos, negaram ter arremessado pedras contra o solicitante, ou ter realizado qualquer outro tipo de agressão. As partes foram orientadas no local.