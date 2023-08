Homem é golpeado na cabeça com taco de sinuca após discussão em bar

Um homem foi golpeado na cabeça com um taco de sinuca na noite desta terça-feira (22), após uma discussão em um bar de Cambira, no Vale do Ivaí. Amigos estavam reunidos no estabelecimento quando a discussão foi iniciada.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), uma pessoa que estava no local relatou que um bate-boca entre dois homens se iniciou de forma repentina. Em meio a discussão, um deles afirmou que se sentiu ameaçado e “em perigo de vida”.



Após isso, um dos homens foi para cima do outro, e um deles, para se defender, pegou um taco de sinuca e golpeou a cabeça do outro rapaz. O dono do estabelecimento afirmou, de acordo com a PM, que o homem levou vários golpes na região posterior da cabeça.

No entanto, quando os socorristas chegaram, o homem não estava mais no local e já havia sido atendido pelo próprio filho. Como consta no B.O, foi informado pela delegada plantonista que por conta de todas as partes não estarem no local (autor e vítima), o autor das agressões não poderia ser apresentado as autoridades competentes.

Os PMs ainda afirmaram que chegaram a ir na casa do homem que recebeu as tacadas na cabeça, mas ele decidiu não a representar contar o agressor.

