Homem é flagrado tentando arrombar carro em Ivaiporã

O autor estava forçando a janela do veículo quando foi visto pelo dono do carro

Na noite de quinta-feira (29), por volta das 19h30, em Ivaiporã, um homem foi flagrado tentando furtar um VW Gol prata na Rua Paulista, em Ivaiporã. O autor estava forçando a janela do veículo quando foi visto pelo dono do carro e empreendeu fuga.

A Polícia Militar foi chamada e no local conversou com a vítima. Ele relatou que deixou o estacionado em frente à casa de sua namorada e entrou, quando saiu da residência viu um indivíduo com blusa preta forçando a janela. O autor ao perceber a chegada do solicitante saiu correndo tomando rumo ignorado.

Disse ainda o solicitante, que o indivíduo conseguiu abrir parcialmente a janela do veículo, mas não subtraiu nada do interior.

Diante do fato, a polícia realizou patrulhamento nas proximidades, porém, não localizou ninguém com as características repassadas pelo solicitante.

