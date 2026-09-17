Homem é flagrado pela PM com faca de 30 centímetros em Ivaiporã

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Abordado tentou fugir ao perceber a aproximação da viatura durante patrulhamento na cidade

Um homem foi flagrado com uma faca de aproximadamente 30 centímetros na madrugada desta quinta-feira (17), na Rua Valentim Talarico, em Ivaiporã. Segundo a Polícia Militar, ele tentou se afastar do local ao perceber a aproximação da viatura.

Conforme o boletim de ocorrência, a equipe realizava patrulhamento quando percebeu o comportamento estranho do homem. Diante da atitude, os policiais deram voz de abordagem, que foi acatada.

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Durante a busca pessoal, os policiais encontraram a faca com o abordado. Questionado, ele disse que carregava a arma branca para defesa pessoal.

Segundo o relato, o homem afirmou ter desavenças familiares e pendências financeiras relacionadas ao uso de entorpecentes.

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Diante da situação, os policiais apreenderam a faca e lavraram um Termo Circunstanciado pelo porte de arma branca.

Após os procedimentos e as orientações de praxe, o homem foi liberado no local.

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