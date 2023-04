Homem é flagrado empinando motocicleta na Av. São Paulo, em Ivaiporã

Da Redação

Imagem meramente ilustrativa

A Polícia Militar (PM) flagrou, na tarde de sexta-feira (12), um homem que estava fazendo manobras arriscadas em uma motocicleta na Av. São Paulo, em Ivaiporã.

A equipe de serviço estava em patrulhamento pela região da cidade e ao entrar na Rua São Paulo se deparou com uma motocicleta Honda/CG Titan de vermelha, com dois indivíduos sobre o veículo “empinando a motocicleta” e colocando em risco a própria vida a do passageiro e dos demais usuários na via pública.

Ao ver a viatura o condutor tentou fugir da abordagem, porém, em frente ao numeral 90 a equipe logrou êxito em abordar a motocicleta.

Em busca pessoal nada de ilícito foi localizado, porém, a motocicleta estava com lacre da placa rompido.

Assim sendo foram lavrados os autos de infração nos termos do Art 230,I, 244, III, e 175 do CTB.

O condutor e o passageiro foram liberados no local e a motocicleta recolhida ao pátio do Detran.

