Homem é flagrado em furto, mas consegue fugir da PM saltando telhados

PM chegou ao local ainda durante o furto, mas homem conseguiu escapar pelo telhado

Um homem conseguiu um verdadeiro malabarismo para fugir da abordagem policial em um local de furto, no centro de Jandaia do Sul, no início da madrugada desta segunda-feira (01). Mesmo flagrado no interior de um bar durante o furto, ele conseguiu escapar pelo telhado, saltando para outros telhados vizinhos e desaparecer.

Conforme Boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar de Jandaia do Sul, populares teriam informado sobre um homem que teria conseguido entrar num bar, da região central da cidade, abrindo um buraco no telhado do estabelecimento.

A PM se deslocou ao endereço e chegou enquanto o ladrão ainda agia, no interior do bar. Mas não teve como abordar o homem porque a porta era protegida por grade e havia cerca elétrica no local. Ao perceber a presença policial, o homem retornou para o telhado do bar. Mesmo com voz de abordagem, ele conseguiu fugir saltando para os telhados das casas vizinhas e desapareceu, apesar das buscas policiais em toda a região.

Em contato com os vizinhos que teriam visto o homem quando tentava entrar no bar pelo telhado, o ladrão se parecia com alguém conhecido. Em seguida, o dono do bar chegou ao local e disse que também suspeitava da mesma pessoa, que teria ido ao estabelecimento mais cedo e teria ficado observando o forro e portas. O homem levou cerca de R$ 200 em notas de baixo valor, que haviam ficado no caixa.

