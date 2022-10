Homem é ferido com golpe de faca em Rio Branco do Ivaí

Da Redação

Imagem ilustrativa

Um homem foi ferido com uma faca na madrugada deste domingo (9) em Rio Branco do Ivaí, segundo o registro da Polícia Militar (PM). Autor e vítima, momento antes da confusão, estavam em um bar consumindo bebida alcoólica.

Por volta das 3 horas, a equipe de serviço foi acionada ao Hospital Municipal de Rio Branco do Ivaí, onde deu entrada um homem com ferimentos de arma branca. A guarnição estava no município de Rosário do Ivaí e se deslocou rapidamente a unidade hospitalar.

Chegando ao hospital a vítima já havia sido atendida e liberada. Os policiais então conversaram com o solicitante que é primo da vítima.

Ele relatou que estavam juntos consumindo bebidas alcoólicas em um bar, e que após o fechamento do estabelecimento, o solicitante ficou no local conversando e o autor foi para sua residência.

Por motivo desconhecido, o autor retornou ao local com uma faca, e começou a investir contra a vítima.

O solicitante disse ainda que para se defender seu primo segurou a lâmina da faca, pois a intenção do agressor era feri-lo no pescoço. A vítima pedia pelo amor de Deus para cessar a agressão e gritava que tinha filhas para sustentar.

Em certo momento uma terceira pessoa, a qual o solicitante não sabe quem, o ajudou e tomou a faca do autor. A vítima saiu correndo até o hospital, para pedir ajuda.

Os policiais realizaram rondas pelas imediações, mas sem sucesso em localizar o agressor.

