Homem é ferido com facão em Mauá da Serra e silencia sobre autor

Um homem de 41 anos deu entrada no hospital municipal de Mauá da Serra, na noite deste sábado (9), após ser gravemente atingido por um golpe de facão. O caso chamou a atenção das autoridades pela recusa da vítima em colaborar com a polícia.

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A Polícia Militar (PM) foi acionada pelos próprios profissionais de saúde assim que o paciente chegou à unidade médica. O homem apresentava um corte profundo, de aproximadamente 20 centímetros, entre a coxa e o quadril direito.

Apesar da gravidade do ferimento, ao ser questionado pelos policiais sobre quem seria o responsável pelo ataque, a vítima preferiu não revelar nomes. O homem afirmou apenas que não queria denunciar ninguém e que resolveria a situação "por conta própria".

Mesmo sem a ajuda do paciente, os policiais levantaram informações preliminares no local. Relatos apontam que o homem — que seria usuário de drogas — havia se envolvido em uma briga pouco antes de ser ferido. O desentendimento teria ocorrido com uma mulher que já possui histórico criminal por tráfico de entorpecentes.

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As equipes da polícia realizaram rondas pela região na tentativa de localizar a mulher apontada como suspeita, mas não a encontraram. Um boletim de ocorrência foi registrado e as autoridades locais devem seguir com a investigação do caso.