Homem é ferido com facada no quadril após briga em bar de Rio Bom

Um homem foi ferido com uma facada na região do quadril após uma briga em um bar durante a noite deste domingo (17) em Rio Bom, no Vale do Ivaí. O caso aconteceu na rua José Raimundo Pantano, no centro da cidade.

continua após publicidade

LEIA MAIS - Motorista é detido por embriaguez após causar perturbação com fumaça

Conforme a Polícia Militar (PM), o homem foi encontrado sentado na porta do bar após ser ferido. No entanto, o mesmo teria afirmado que não queria atendimento médico e também que não sabia quem era o autor da facada.

continua após publicidade

No entanto, após 15 minutos, uma equipe do posto de saúde da cidade conseguiu levar ele para receber atendimento médico. Como consta no Boletim de Ocorrências (B.O), o homem estava embriagado. Ele seria conhecido pela polícia por ser usuário de drogas.

Após ele ser levado paro o hospital, uma outra pessoa informou aos agentes, que sabia quem era o autor da facada e que o motivo da briga seria que ele estava devendo drogas para o suspeito.

Siga o TNOnline no Google News