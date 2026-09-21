Homem é ferido com canivete durante briga em Faxinal

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Ocorrência foi registrada na noite de domingo (20), na Rua Vila Nova. Envolvidos receberam atendimento médico

Um homem ficou ferido durante uma briga em Faxinal, na noite de domingo (20), na Rua Vila Nova. A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de lesão corporal.

No local, os policiais encontraram uma equipe da Polícia Civil prestando os primeiros socorros a um dos envolvidos. Outro homem havia deixado o local.

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A PM fez patrulhamento e localizou o suspeito nas proximidades. Como também estava ferido, ele foi levado ao Hospital Juarez Barreto de Macedo.

No hospital, os envolvidos apresentaram versões diferentes sobre o ocorrido.

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Uma das vítimas afirmou que tentou separar uma discussão entre dois homens. Segundo ela, nesse momento foi atingida por um golpe de canivete.

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O homem apontado como autor disse que saía de uma mercearia quando foi cercado por dois homens. Ele afirmou ter levado um chute pelas costas e golpes de barra de ferro.

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Segundo o relato, ele usou o canivete para se defender e escapar das agressões.

Após o atendimento médico, a Polícia Militar lavrou um Termo Circunstanciado. O caso foi encaminhado ao Juizado Especial Criminal.