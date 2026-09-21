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VIOLÊNCIA

Homem é ferido com canivete durante briga em Faxinal

Ocorrência foi registrada na noite de domingo (20), na Rua Vila Nova. Envolvidos receberam atendimento médico

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Homem é ferido com canivete durante briga em Faxinal
Autor Autor disse que usou o canivete para se defender e escapar das agressões - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Um homem ficou ferido durante uma briga em Faxinal, na noite de domingo (20), na Rua Vila Nova. A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de lesão corporal.

No local, os policiais encontraram uma equipe da Polícia Civil prestando os primeiros socorros a um dos envolvidos. Outro homem havia deixado o local.

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LEIA MAIS: Homem relata ameaça com foice durante discussão em Ivaiporã

A PM fez patrulhamento e localizou o suspeito nas proximidades. Como também estava ferido, ele foi levado ao Hospital Juarez Barreto de Macedo.

No hospital, os envolvidos apresentaram versões diferentes sobre o ocorrido.

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Uma das vítimas afirmou que tentou separar uma discussão entre dois homens. Segundo ela, nesse momento foi atingida por um golpe de canivete.

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O homem apontado como autor disse que saía de uma mercearia quando foi cercado por dois homens. Ele afirmou ter levado um chute pelas costas e golpes de barra de ferro.

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Segundo o relato, ele usou o canivete para se defender e escapar das agressões.

Após o atendimento médico, a Polícia Militar lavrou um Termo Circunstanciado. O caso foi encaminhado ao Juizado Especial Criminal.

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briga Faxinal incidente Juizado Especial Criminal Lesão corporal POLICIA MILITAR
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