Homem é ferido a tiros enquanto caminhava na rua em Jandaia do Sul

Um homem foi ferido a tiros no abdômen enquanto caminhava ao lado da namorada em uma rua da região central de Jandaia do Sul na noite desta sexta-feira, 28. A Polícia Militar (PM) foi acionada.

Segundo o boletim de ocorrências, por volta das 20h, uma jovem abordou a viatura policial que estava em patrulhamento, afirmando que estava transitando em via pública com o namorado, quando um veículo VW/Gol de cor prata, parou ao lado deles e dois homens efetuaram disparos de arma de fogo. Ela contou que o rapaz conseguiu sair correndo. A jovem ainda relatou aos policiais os nomes dos agressores que estavam no carro.

Em seguida, a equipe encontrou o homem ferido a tiros nas proximidades e acionou o socorro. Ele tinha ferimentos por arma de fogo no abdômen e devido à gravidade, precisou ser encaminhado para o Hospital da Providência, em Apucarana. A vítima ainda conseguiu confirmar aos policiais a identidade dos atiradores.

A polícia realiza patrulhamentos para localizar os autores dos disparos.

