Homem é expulso de casa de shows e fura pneu de carro de cliente

Na madrugada deste domingo (5), em Ivaiporã, agentes da Polícia Militar foram acionados para uma casa de shows na Rua Sertanópolis, onde havia uma vias de fato.

No local, os policiais conversaram com as seguranças da casa de shows. Eles disseram que um homem teria brigado no local e, portanto, foi colocado para fora.

O autor, então, pegou uma barra de ferro e furou o pneu do veículo de um senhor que estava no baile. Também conversaram com o proprietário do veículo, que confirmou os fatos narrados pela segurança.

Os policiais realizaram patrulhamento pelas imediações, mas o suspeito não foi localizado até o momento. A vítima foi orientada das medidas cabíveis ao caso. Sendo então confeccionado o Boletim de Ocorrência Unificado (BOU).

