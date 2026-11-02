Homem é espancado na rua e vai parar no hospital em Lunardelli

Vítima sofreu grave lesão no olho e hematomas pelo corpo. Polícia foi acionada na unidade de saúde e caso será investigado

Um homem precisou de atendimento médico após ser alvo de uma série de agressões na noite de domingo (1º), na cidade de Lunardelli. O ataque aconteceu enquanto a vítima caminhava pela Rua São Paulo.

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A Polícia Militar foi acionada diretamente no hospital do município para registrar a ocorrência. Aos policiais, o paciente relatou que estava na rua quando foi surpreendido e abordado por outro homem, que passou a golpeá-lo repetidas vezes.

Em decorrência do espancamento, a vítima sofreu uma lesão em um dos olhos, além de apresentar diversos hematomas espalhados pelo corpo. O agressor fugiu do local logo após o ataque e não havia sido localizado até o momento do registro.

Após receber os primeiros socorros na unidade de saúde, o homem manifestou o desejo de prestar queixa formal contra o autor das agressões. O boletim de ocorrência foi lavrado pela equipe e encaminhado para a Polícia Civil, que agora assume a investigação para identificar o suspeito e esclarecer a motivação do crime.