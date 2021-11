Homem é espancado e baleado em Rio Branco do Ivaí

Da Redação

Imagem ilustrativa

Um homem foi espancado com uma barra de ferro e depois baleado por dois indivíduos na noite de sexta-feira (15), em Rio Branco do Ivaí. Ele foi alvejado com um tiro no rosto e tinha um corte na cabeça. Num primeiro momento foi socorrido e encaminhado ao hospital municipal e depois transferido para o hospital de plantão em Ivaiporã.



continua após publicidade .

Ainda no hospital de Rio Branco do Ivaí, a vítima que estava consciente, relatou aos policiais militares, que se encontrava na praça da igreja quando dois homens chegaram em GM/Monza cinza, e sem motivo aparente começaram a lhe agredir com uma barra de ferro. Em seguida, ambos sacaram os revolveres e disparam contra ele.

Disse ainda que o indivíduo que estava com uma pistola puxou a gatilho da arma diversas vezes, mas a arma falhou. O outro indivíduo que estava com o revolver prata efetuou o disparo que atingiu o rosto da vítima.

continua após publicidade .

Os policiais também foram informados por populares que os autores eram moradores do distrito do Rio do Tigre. Foram realizado buscas, mas, sem êxito em localizar os autores.