Homem é esfaqueado por mulher após fim de relacionamento em Cambira

A Polícia Militar (PM) foi chamada para comparecer no Posto de Saúde

Um homem, de 37 anos, foi esfaqueado em Cambira. A suspeita de cometer o crime seria a mulher dele. A Polícia Militar (PM) foi chamada para comparecer no Posto de Saúde, na tarde desta terça-feira (7), por volta das 13h.

A equipe foi até a unidade e o rapaz contou que a mulher dele, de 36 anos, cometeu o crime. De acordo com o homem, ela não aceitou o fim do relacionamento, após uma discussão, ela pegou uma faca e atingiu um golpe na região do tórax. A mulher ainda deu um soco no rosto dele.

A PM realizou buscas, porém, a mulher não foi encontrada. O homem foi medicado e segue se recuperando da facada.

