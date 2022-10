Homem é esfaqueado pelo ex de sua namorada e fica em estado grave

Da Redação

A Polícia Civil de São Pedro do Ivaí instaurou inquérito policial para apurar um caso de tentativa de homicídio, ocorrido na manhã deste domingo (09), na cidade. Um homem foi atingido por dois golpes de faca, um na barriga e outro no peito. O autor do crime é o ex-marido da namorada da vítima. Por conta da gravidade dos ferimentos, o homem precisou ser transferido para hospital com melhores condições de atender o caso.

A vítima foi atendida, inicialmente, no Pronto Socorro do Hospital Municipal, já no final da manhã deste domingo (09). A equipe do próprio hospital, ao registrar a entrada do paciente vítima de esfaqueamento, acionou a Polícia Militar.

No local, os policiais foram atendidos por uma mulher, que é a namorada da vítima. A mulher explicou que o responsável pela agressão foi seu ex-marido. Após esfaquear o atual companheiro dela, o ex-marido teria fugido, em um VW Gol branco.

O médico plantonista do Hospital Municipal informou que o estado de saúde da vítima era grave, uma vez que as duas perfurações teriam atingido órgãos importantes. A equipe do hospital informou que pela gravidade dos ferimentos e pelos sinais de uma hemorragia interna, a vítima seria transferida em regime de urgência para outro hospital melhor estruturado na região.

A Polícia Militar realizou diligências para tentar localizar o agressor e foi até o endereço conhecido, onde fez contato com os pais. O autor das facadas, no entanto, não foi localizado na casa e está sendo procurado pela polícia. O caso foi encaminhado para a Polícia Civil.

