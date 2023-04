Homem é esfaqueado pela esposa em Umuarama, e é socorrido pelo Siate

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A ocorrência foi na tarde desta terça-feira

Um homem de 44 anos levou uma facada no início da tarde desta terça-feira (11), nas proximidades de um posto de combustíveis localizado na rua Arapongas, em Umuarama.

continua após publicidade .

De acordo com as informações levantadas por OBemdito, que esteve no local, o ferimento teria sido provocado pela própria esposa após uma discussão que teria começado na empresa em que ele é sócio. Após ser golpeado com a faca, ele fugiu para a loja de conveniência de um posto de combustíveis que fica ao lado.

- LEIA MAIS: Acidente entre carro e moto deixa três feridos no centro de Apucarana

continua após publicidade .

Depois de ser socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros, que esteve no local, o homem foi encaminhado para atendimento médico no hospital Cemil.

Já a mulher fugiu em um veículo Fiat Strada após furar três pneus do VW Saveiro do marido, e até o fechamento desta matéria estava sendo procurada pela Polícia Militar.

* As informações são do OBemdito

Siga o TNOnline no Google News