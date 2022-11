Homem é esfaqueado nas costas em Ivaiporã

Da Redação

Deu entrada no Instituto de Saúde Bom Jesus, um homem vítima de golpe de faca nas costas. Ocorrência foi registrada pela Polícia Militar por volta de 21h45 de quinta-feira (10), em Ivaiporã, no Vale do Ivaí, região centro norte do Paraná.

A Polícia Militar (PM) foi acionada para a Vila Santa Maria, onde a vítima se encontrava. Ele contou aos policiais que parou o carro na Rua José Bonifácio ao lado do Sesc/Senac do outro lado da cidade, e desceu para urinar em um muro, quando foi golpeado com uma faca pelas costas.

Após ter sido golpeado, o autor furou um dos pneus de seu veículo e se evadiu. A vítima disse ainda não conhecer o autor e não ter desavença com ninguém, sendo assim desconhece o motivo do ato.

Mesmo com um dos pneus furado, a vítima conseguiu chegar até o antigo hospital municipal atrás de atendimento médico. Ele acreditava que ainda estava em funcionamento.

Mas ao ver que o hospital não funcionava mais, e se sentindo fraco pela perda de sangue, pediu para um popular que se encontrava na via fazer contato com o Samu e a Polícia Militar.

O paciente apresentava um corte profundo na região dorsal. Após os primeiros socorros ele foi encaminhado pela equipe do Samu ao Bom Jesus.

