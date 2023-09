Homem é esfaqueado na frente da namorada grávida em Mauá da Serra

Um homem foi esfaqueado na madrugada deste domingo (17), durante uma confusão registrada no centro de Mauá da Serra, no norte do Paraná. A vítima estava acompanhada da namorada que está grávida e também foi agredida durante a briga que não teve motivo relevado pela Polícia Militar (PM). O homem ferido está internado no Hospital da Providência, em Apucarana.

De acordo com a Polícia Militar (PM), uma equipe da Rotam patrulhava o centro da cidade quando se deparou com um tumulto, várias pessoas correndo e gritando. No local, havia um homem caído no chão com diversas perfurações nas costas. Ao ouvir testemunhas a PM apurou que havia ocorrido uma briga e que o homem teria sido golpeado por uma mulher que trajava camiseta branca e calça jeans que contou com a ajuda de outras pessoas.

A vítima foi socorrida por conhecidos e levada ao Pronto Atendimento Municipal de onde foi encaminhada ao Hospital da Providência, em Apucarana. A namorada, que está grávida, também foi agredida e recebeu atendimento no Pam.

Enquanto a vítima recebia atendimento médico, a PM procurava pela autora das facadas. Durante as diligências foram encontradas pessoas com as características repassadas e que estavam com as roupas sujas de sangue. A arma do crime também foi encontrada.

Os suspeitos de envolvimento foram encaminhados à delegacia de Marilândia do Sul.

