Homem é esfaqueado na Festa do Milho, em Mauá da Serra

Polícia Militar atendeu a vítima com primeiros socorros

Perdendo muito sangue após ter o braço atingido por um golpe de faca na madrugada deste domingo (14), por volta das 2h30, um homem procurou ajuda no posto base da Polícia Militar (PM), na 25ª Festa do Milho, em Mauá da Serra, norte do Paraná.

Segundo a PM, assim que foi averiguado que se tratava de uma lesão grave e visualmente profunda, um dos policiais utilizou técnicas de primeiros socorros, sendo aplicado um torniquete, que conteve a hemorragia.

Após isso, uma equipe de bombeiros do município atendeu a vítima e encaminhou ao pronto socorro de Mauá da Serra para atendimento médico. O autor da facada não foi encontrado.

Casal detido na Festa do Milho

Um casal acabou detido pela Polícia Militar (PM), em Mauá da Serra, durante a Festa do Milho, na madrugada deste sábado, 13. De acordo com a polícia, o homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo e durante a prisão, a mulher dele passou a ofender os policiais, sendo encaminhada por desacato. A arma, um revólver calibre 38 foi apreendida. Para ler a matéria completa, clique aqui.





