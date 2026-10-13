Homem é esfaqueado na cabeça após discussão durante jogo em Ivaiporã

Agressor fugiu do local e socorristas foram acionados para levar a vítima ao hospital

Uma discussão durante um jogo terminou com um homem esfaqueado na noite da última segunda-feira (12), dentro de um estabelecimento comercial no bairro Vila Nova Porã, em Ivaiporã.

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A Polícia Militar foi acionada para conter o confronto e, ao chegar ao endereço, encontrou a vítima ferida e com sinais de embriaguez. O homem apresentava sangramentos profundos na cabeça e em um dos braços após ter sido atacado por outro frequentador do local.

Os próprios policiais prestaram os primeiros socorros para conter a hemorragia grave e, diante da urgência do caso, colocaram a vítima na viatura para ir ao encontro da ambulância. O homem foi transferido para a equipe médica a caminho do trajeto e levado ao hospital da cidade.

O autor do ataque fugiu antes da chegada das equipes e ainda não foi localizado. Como a prioridade dos agentes foi estancar os ferimentos e salvar a vida do ferido, as buscas pelo suspeito serão integradas às investigações da Polícia Civil.