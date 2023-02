Homem é esfaqueado em lanchonete em Jandaia do Sul; saiba mais

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O caso foi registrado na noite dessa sexta-feira (24)

Um homem, de idade não divulgada, foi esfaqueado na noite dessa sexta-feira (24) em uma lanchonete, em Jandaia do Sul, município que pertence ao Vale do Ivaí. Uma equipe de Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam), da Polícia Militar (PM), atendeu a situação.

continua após publicidade .

De acordo com as informações do boletim de ocorrência, os agentes da Rotam foram informados de que uma pessoa foi ferida em um estabelecimento comercial da cidade.

Após conversarem com a vítima, descobriram que ela havia sido esfaqueada. Além disso, o homem alegou que sabia onde o autor da agressão morava.

continua após publicidade .

Leia também: Homem inicia briga, xinga policiais da Rotam e é detido, na região

Os policiais foram até a residência do suspeito e o chamaram. Inclusive, perceberam que havia alguém no interior do imóvel, pois ouviram barulhos. No entanto, ninguém os atendeu.

Por conta disso, os agentes decidiram entrar no local. Ao realizarem essa ação, foram surpreendidos por uma mulher, que era a esposa do autor do crime.

continua após publicidade .

Ela saiu para fora de casa conversando, ao telefone, com sua advogada a respeito da ação policial.

Buscas foram feitas na residência, porém, o suspeito da facada não foi encontrado.

Siga o TNOnline no Google News