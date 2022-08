Homem é esfaqueado em Califórnia e busca ajuda no Posto de Saúde

Da Redação

Imagem Ilustrativa - a vítima foi esfaqueada na altura do quadril e caminhou ao até o posto de saúde em busca de ajuda

A equipe do Posto de Saúde central de Califórnia atendeu um homem, ferido a facada, na noite desta quinta-feira (18). Ele havia sido ferido há umas quadras de distância do local e caminhou até o posto em busca de ajuda.

Por conta do tipo de ferimento, funcionários do posto de saúde acionaram a Polícia Militar assim que o homem se apresentou e fez o relato de agressão. No local, a vítima relatou aos policiais que o agressor era o filho de um conhecido dele, que estaria acompanhado de mais dois homens desconhecidos.

A vítima disse à Polícia Militar que caminhava na rua quando teria sido cercado pelos três homens, que passaram a agredi-lo. Em seguida, ele percebeu o sangramento e foi andando até o posto de saúde. O homem tinha um sangramento acentuado no lado esquerdo, na altura do quadril.

A Polícia Militar fez diligências pelas imediações do local da ocorrência, mas não localizou os suspeitos da agressão. Após os primeiros atendimentos no Posto de Saúde central, a vítima foi removida para o Hospital da Providência, em Apucarana.

