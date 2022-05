Homem é esfaqueado em bar na zona rural de Grandes Rios

Da Redação

Deu entrada na noite de quarta-feira (18) no Hospital Municipal de Grandes Rios, um homem com ferimento de faca na região da escápula do lado esquerdo, na parte posterior do tronco.

A Polícia Militar foi chamada ao hospital e conversou com a vítima, ele relatou que estava em um bar no distrito de Ribeirão Bonito jogando cartas, momento que um homem conhecido como “maconha” chegou por trás e desferiu um golpe de faca na região da escapula.

Após o golpe o autor se evadiu do local e a vítima deslocou com seu veículo procurou atendimento no hospital Grandes Rios.

Os policiais orientaram a vítima dos procedimentos a serem tomados e se deslocou até o o distrito de Ribeirão Bonito, mas não localizou o autor.