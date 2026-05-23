Homem é esfaqueado dentro da casa da namorada em Jardim Alegre
Vítima procurou atendimento no Hospital Municipal após sofrer golpes de canivete durante invasão na madrugada deste sábado
Um homem foi esfaqueado dentro da casa da namorada em Jardim Alegre, no Vale do Ivaí, na madrugada deste sábado (23), segundo a Polícia Militar. O suspeito do ataque seria o ex-companheiro da mulher.
De acordo com a PM, a equipe foi acionada pela equipe médica do Hospital Municipal de Jardim Alegre, onde a vítima deu entrada com ferimentos causados por arma branca.
O homem relatou aos policiais que estava dormindo ao lado da namorada quando ouviu um barulho de arrombamento na porta dos fundos da residência.
Na sequência, o suspeito entrou no quarto e começou a desferir golpes de canivete. A vítima tentou reagir e entrou em luta corporal com o agressor.
Conforme o boletim, a briga seguiu até a sala da residência. Antes de conseguir sair da casa, o homem desmaiou.
Pouco tempo depois, ele recuperou a consciência e correu até o Hospital Municipal em busca de atendimento médico.
A vítima contou ainda que não sabia qual era a situação da namorada e da sogra após o ataque. Por isso, a equipe policial foi até a residência para verificar a ocorrência.
No local, testemunhas confirmaram a versão apresentada pela vítima. A namorada afirmou à PM que o suspeito seria seu ex-companheiro.
Segundo a polícia, buscas foram realizadas na tentativa de localizar o suspeito, mas ele não foi encontrado até o fechamento da ocorrência.