LESÃO CORPORAL GRAVE

Homem é esfaqueado dentro da casa da namorada em Jardim Alegre

Vítima procurou atendimento no Hospital Municipal após sofrer golpes de canivete durante invasão na madrugada deste sábado

Escrito por Da Redação
Publicado em 23.05.2026, 07:17:54 Editado em 23.05.2026, 07:17:49
Autor O caso foi registrado pela PM na madrugada deste sábado - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Um homem foi esfaqueado dentro da casa da namorada em Jardim Alegre, no Vale do Ivaí, na madrugada deste sábado (23), segundo a Polícia Militar. O suspeito do ataque seria o ex-companheiro da mulher.

De acordo com a PM, a equipe foi acionada pela equipe médica do Hospital Municipal de Jardim Alegre, onde a vítima deu entrada com ferimentos causados por arma branca.

O homem relatou aos policiais que estava dormindo ao lado da namorada quando ouviu um barulho de arrombamento na porta dos fundos da residência.

Na sequência, o suspeito entrou no quarto e começou a desferir golpes de canivete. A vítima tentou reagir e entrou em luta corporal com o agressor.

Conforme o boletim, a briga seguiu até a sala da residência. Antes de conseguir sair da casa, o homem desmaiou.

Pouco tempo depois, ele recuperou a consciência e correu até o Hospital Municipal em busca de atendimento médico.

A vítima contou ainda que não sabia qual era a situação da namorada e da sogra após o ataque. Por isso, a equipe policial foi até a residência para verificar a ocorrência.

No local, testemunhas confirmaram a versão apresentada pela vítima. A namorada afirmou à PM que o suspeito seria seu ex-companheiro.

Segundo a polícia, buscas foram realizadas na tentativa de localizar o suspeito, mas ele não foi encontrado até o fechamento da ocorrência.

