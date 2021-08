Homem é esfaqueado após discussão em Godoy Moreira

Da Redação

Imagem ilustrativa

Uma confusão entre dois homens por causa de boatos terminou em tentativa de homicídio em Godoy Moreira na noite de sexta-feira (20). A vítima que foi atingida por três golpes de faca foi encaminhada a um hospital de Ivaiporã.

continua após publicidade .

Conforme consta no boletim de ocorrência da Polícia Militar, as desavenças teriam sido iniciadas, após a vítima ficar sabendo que autor das facadas (conhecido no meio policial por diversos delitos) teria espalhado boatos relacionados à esposa da vítima.

Na residência do autor tiveram uma discussão e a vítima ficou determinada representar criminalmente pelas injurias que ele estaria propagando pela cidade.

continua após publicidade .

Pouco tempo depois, já em sua casa, a vítima foi chamada pela mãe do suspeito de ter espalhado os boatos para dizer que o filho era inocente. Neste momento, o filho apareceu, sendo iniciada novamente a discussão e vias de fato.

Sendo que o autor sacou de uma faca e desferiu três golpes na vítima, atingindo uma vez no flanco lado esquerdo e duas vezes nas costas. Após desferir as facadas correu sentido ao centro da cidade.

A equipe policial localizou a faca usada com lamina de aproximadamente 10 cm, a qual estava quebrada. Foi feito buscas para tentar localizar o autor, porém, sem êxito. .