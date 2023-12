Homem é esfaqueado após discussão com primo em Manoel Ribas

Siga o TNOnline no Google News

Na segunda-feira (25), na cidade de Manoel Ribas, no Centro Norte do Paraná, um homem de 41 anos foi ferido por faca após discutir com o primo de 20 anos.

Ao chegarem ao local, os agentes da Polícia Militar (PM) encontraram a vítima com múltiplos cortes no rosto, cabeça, costas e perda de alguns dentes.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu a vítima, que estava consciente e foi encaminhada ao Hospital Municipal.

Segundo relatos da vítima à PM, a briga começou quando o primo se envolveu em uma discussão com a mãe dele.

A vítima tentou intervir e acabou em uma luta corporal com o agressor, que sacou uma faca e o golpeou. A vítima conseguiu escapar, enquanto o agressor fugiu do local.

Os policiais realizaram buscas na área, mas o autor do ataque não foi encontrado.

