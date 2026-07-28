Homem é esfaqueado ao reagir a tentativa de assalto em Ivaiporã; casal é preso

Vítima foi atacada por um casal após tentativa de roubo. Os dois suspeitos foram presos e encaminhados à Polícia Civil

Um homem ficou ferido após uma tentativa de roubo na noite de segunda-feira (27), no Centro de Ivaiporã. Segundo a Polícia Militar (PM), um casal exigiu dinheiro da vítima e, diante da recusa, a mulher a atacou com uma faca. Os dois suspeitos foram presos em seguida.

De acordo com o boletim de ocorrência, o crime aconteceu na Rua José Canteri. Após receber as características dos envolvidos, equipes da PM realizaram buscas e localizaram rapidamente o casal apontado como autor da agressão.

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Ainda conforme o boletim de ocorrência, a mulher desferiu um golpe de faca em direção ao tórax da vítima. O homem conseguiu se defender com a mão, mas sofreu um corte. A PM informou que o outro suspeito também participou das agressões durante a ação.

A vítima recebeu atendimento das equipes do Siate e do Samu e foi encaminhada a um hospital para avaliação médica. O casal foi preso em flagrante e levado à Central de Flagrantes de Ivaiporã, onde permaneceu à disposição da Polícia Civil.

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