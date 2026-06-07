Homem é encontrado sem vida após queda na noite anterior em Ivaiporã
Vítima havia sofrido queda na noite anterior e sofreu um ferimento na cabeça; caso será apurado pela perícia
Um homem foi encontrado morto na manhã de sábado (6), na Rua Bandeirantes, em Ivaiporã. A ocorrência mobilizou equipes do Samu, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil e Instituto Médico Legal (IML).
Segundo a Polícia Militar (PM), os agentes foram acionados para prestar apoio ao Samu após a constatação de um óbito. No local, o médico da equipe informou que os bombeiros já tentavam reanimar a vítima quando chegaram, mas os procedimentos não tiveram sucesso.
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Durante a avaliação, o médico identificou que o homem apresentava um trauma na cabeça e solicitou o acionamento da perícia do IML para apurar as circunstâncias da morte.
Conforme relato da esposa aos policiais, durante a noite o marido sofreu uma queda em frente à residência onde estava com amigos. Ela contou que o levou para dentro de casa, realizou um curativo no ferimento.
Ainda de acordo com a mulher, por volta das 3h da madrugada ele permanecia acordado e conversando normalmente. No entanto, ao tentar acordá-lo por volta das 8h da manhã, não obteve resposta e acionou o Corpo de Bombeiros.
Um investigador da Polícia Civil esteve no local e acompanhou os procedimentos. Após os trabalhos da perícia, o corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal.
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