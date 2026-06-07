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Vale do Ivaí

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IVAIPORÃ

Homem é encontrado sem vida após queda na noite anterior em Ivaiporã

Vítima havia sofrido queda na noite anterior e sofreu um ferimento na cabeça; caso será apurado pela perícia

Escrito por Da Redação
Publicado em 07.06.2026, 08:03:00 Editado em 07.06.2026, 08:02:54
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Homem é encontrado sem vida após queda na noite anterior em Ivaiporã
Autor O corpo foi recolhido ao Instituto Médico Legal de Ivaiporã - Foto: Arquivo/TN Online

Um homem foi encontrado morto na manhã de sábado (6), na Rua Bandeirantes, em Ivaiporã. A ocorrência mobilizou equipes do Samu, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil e Instituto Médico Legal (IML).

Segundo a Polícia Militar (PM), os agentes foram acionados para prestar apoio ao Samu após a constatação de um óbito. No local, o médico da equipe informou que os bombeiros já tentavam reanimar a vítima quando chegaram, mas os procedimentos não tiveram sucesso.

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Durante a avaliação, o médico identificou que o homem apresentava um trauma na cabeça e solicitou o acionamento da perícia do IML para apurar as circunstâncias da morte.

Conforme relato da esposa aos policiais, durante a noite o marido sofreu uma queda em frente à residência onde estava com amigos. Ela contou que o levou para dentro de casa, realizou um curativo no ferimento.

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Ainda de acordo com a mulher, por volta das 3h da madrugada ele permanecia acordado e conversando normalmente. No entanto, ao tentar acordá-lo por volta das 8h da manhã, não obteve resposta e acionou o Corpo de Bombeiros.

Um investigador da Polícia Civil esteve no local e acompanhou os procedimentos. Após os trabalhos da perícia, o corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal.

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