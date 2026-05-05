Homem é encontrado morto sob rampa da Prefeitura de Jandaia do Sul

Um homem de 39 anos, em situação de rua, foi encontrado morto na manhã desta terça-feira (5) sob a rampa de acesso do prédio da Prefeitura de Jandaia do Sul. A vítima foi identificada como Francisco da Silva Sobreira, natural do estado do Acre.

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O corpo do homem estava no local junto a alguns de seus pertences pessoais. De acordo com os primeiros levantamentos realizados pelas autoridades, o cadáver não apresentava sinais aparentes de violência, o que levanta a hipótese inicial de morte por causas naturais, embora apenas os exames periciais possam confirmar o que de fato ocorreu.

Para o atendimento da ocorrência e a constatação do óbito, o local contou com a presença de equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), da Polícia Militar, Polícia Civil e do IML . O espaço foi periciado e as circunstâncias exatas da morte serão apuradas pelos órgãos competentes ao longo da investigação.



