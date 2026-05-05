Homem é encontrado morto sob rampa da Prefeitura de Jandaia do Sul
Vítima foi identificada como Francisco da Silva Sobreira, natural do estado do Acre. Causas do óbito serão investigadas pela Polícia Civil
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Um homem de 39 anos, em situação de rua, foi encontrado morto na manhã desta terça-feira (5) sob a rampa de acesso do prédio da Prefeitura de Jandaia do Sul. A vítima foi identificada como Francisco da Silva Sobreira, natural do estado do Acre.
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O corpo do homem estava no local junto a alguns de seus pertences pessoais. De acordo com os primeiros levantamentos realizados pelas autoridades, o cadáver não apresentava sinais aparentes de violência, o que levanta a hipótese inicial de morte por causas naturais, embora apenas os exames periciais possam confirmar o que de fato ocorreu.
Para o atendimento da ocorrência e a constatação do óbito, o local contou com a presença de equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), da Polícia Militar, Polícia Civil e do IML . O espaço foi periciado e as circunstâncias exatas da morte serão apuradas pelos órgãos competentes ao longo da investigação.