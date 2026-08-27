Homem é encontrado morto em sofá de casa trancada em Jandaia do Sul

Companheira da vítima retornava do trabalho quando fez a descoberta; equipes de socorro não constataram sinais de violência

Um homem de 45 anos foi encontrado morto na manhã de quarta-feira (26) dentro de sua própria residência, localizada no Jardim das Flores, em Jandaia do Sul, no norte do Paraná. O imóvel estava trancado por dentro e a vítima foi localizada deitada no sofá da sala.

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A descoberta foi feita pela companheira do homem. Ela trabalha como cuidadora de idosos e relatou à Polícia Militar que havia saído para trabalhar no fim da tarde do dia anterior, por volta das 18h. Ao retornar do plantão, às 7h30 da manhã, deparou-se com a casa fechada e o parceiro já sem sinais vitais.

Imediatamente, ela acionou as equipes de socorro da Defesa Civil do município. Os socorristas foram ao endereço e atestaram o óbito. Em uma primeira avaliação, as equipes destacaram que o corpo não apresentava nenhuma marca visível de violência física, o que pode indicar uma morte de causas naturais, embora apenas exames detalhados possam confirmar o que de fato aconteceu.

A Polícia Militar isolou a área para preservar o cenário até a chegada dos órgãos competentes. O caso foi repassado à Polícia Civil e à Polícia Científica, que realizaram a perícia no local. Na sequência, o corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML) para a realização de exames que determinarão a causa exata da morte.