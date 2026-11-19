Vítima não entrava em contato com conhecidos há cerca de três dias; corpo foi recolhido pelo IML na noite desta quarta-feira (18)

Um homem foi encontrado morto dentro de uma residência na noite desta quarta-feira (18), na região central de Faxinal. O corpo foi descoberto após vizinhos e conhecidos estranharem o sumiço do morador, que não dava notícias há três dias, e sentirem um forte cheiro vindo de dentro do imóvel.

LEIA MAIS: PF e Receita Federal apreendem mil medicamentos ilegais ocultos em painel de carro

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Preocupado com a falta de comunicação, um conhecido da vítima pediu ajuda a moradores da região para entrar no quintal da casa. Logo ao adentrarem a propriedade, o grupo sentiu o forte odor e acionou as autoridades. A Polícia Civil foi ao endereço e constatou o óbito do indivíduo no interior da residência.

A Polícia Militar foi chamada por volta das 20 horas para prestar apoio à ocorrência e realizou o isolamento imediato da área, preservando a cena e evitando a aproximação de curiosos. Após os levantamentos iniciais dos investigadores civis, o Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para realizar os procedimentos de perícia no local e fazer o recolhimento do corpo. A causa da morte será apurada pelos órgãos competentes.