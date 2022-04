Homem é encontrado morto em Praça de Grandes Rios

Da Redação

Um homem foi encontrado morto na noite de quarta-feira (16), por volta das 21 horas, dentro do coreto da Praça, que fica na Av. das Flores, em Grandes Rios.

A Polícia Militar (PM) foi chamada e conversou com a irmã da vítima. Ela relatou que o irmão era morador de rua e que terceiros a avisaram que ele estava morto dentro do coreto da praça, o qual é fechada por uma porta.

Foi acionado também o Hospital Municipal de Grandes Rios. Compareceu no local um enfermeiro, que confirmou que a vítima já estava sem vida e por esse motivo não foi encaminhado ao hospital.

O enfermeiro também informou que a vítima não possuía sinais de agressão e que possivelmente teria entrado em óbito por motivos naturais. Com isso a equipe fez contato com a Policia Civil, que orientou a PM a liberar a vítima para a família, para que fossem tomadas as providências em relação à funerária.