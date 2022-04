Da Redação

Homem é encontrado morto em Marilândia; PM é acionada

Um homem foi encontrado morto dentro de sua casa em Marilândia do Sul, nesta terça-feira (15). De acordo com o boletim da Polícia Militar (PM), a causa da morte foi natural.

Quem acionou os policiais foi o vizinho, que relatou que não via o senhor há alguns dias e que nesta terça sentiu um cheiro muito forte, e resolveu verificar o que era.



Ao entrar no local, segundo o relatório, ele se deparou com a vítima em estado avançado de decomposição. O solicitante acionou a saúde de Marilândia do Sul. Um médico esteve na casa da vítima e constatou que a causa da morte foi natural.

A equipe da PM fez contato com os familiares do homem e também a funerária.