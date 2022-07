Homem é encontrado morto em estrada rural no Vale do Ivaí

Da Redação

O corpo do homem foi localizado ao lado de um veículo Crossfox, com placas de Arapongas

Um morador do Distrito de São José, no município de Marilândia do Sul, no Vale do Ivaí, encontrou um homem morto na manhã desta sexta-feira, 29, em uma estrada rural.

A Policia Militar (PM), Polícia Civil (PC), Instituto de Criminalística e Instituto Médico Legal (IML) foram acionados no local.

O corpo do homem foi localizado ao lado de um veículo Crossfox, com placas de Arapongas. Ele apresentava ferimentos pelo corpo e estava amarrado a uma corda presa no veículo. Também havia um canivete próximo ao cadáver.

Ele ainda não teve a identificação divulgada pelos órgãos responsáveis pela ocorrência. Em breve, mais informações.

