Homem é encontrado morto em casa, em Marilândia do Sul

Um amigo preocupado com o sumiço, foi até a casa, na área central de Marilândia do Sul, em busca de notícias e encontrou o homem morto, na cama, na manhã desta sexta-feira (07). A Polícia Militar isolou o local até a chegada das equipes da Polícia Civil e da Polícia Científica, que não encontraram nenhum sinal de violência.

Os policiais militares foram até o endereço, a rua Francisco Zarpellon, onde um homem foi achado morto em cima da cama em um dos quartos da residência. No local, já havia um enfermeiro do Pronto Atendimento Municipal (PAM) de Marilândia, que já havia constatado o óbito.

O homem foi encontrado cama, coberto, com inchaço no corpo. Quem o encontrou foi um amigo, que estava preocupado por ele não ter dado notícia alguma nos últimos dias. Ele foi até a casa, que estava trancada, bateu e não foi atendido. Conta que resolveu olhar pelas janelas e viu o amigo deitado na cama. Temendo que estive passando mal por não dar respostas, o homem conta que decidiu arrombar a porta da lavanderia para socorrer o amigo. No quarto, o encontrou já sem vida e foi até a casa da cunhada do morto para informar sobre o ocorrido e acionar os profissionais da área de saúde do município.

Ao verificar o caso de morte, a equipe de saúde chamou a PM, que isolou a área até a perícia ser realizada pela Polícia Civil. Os peritos da Polícia Científica não encontraram qualquer indício de violência e já fez a liberação do corpo no próprio local aos familiares. O homem já estava morto há mais de um dia.

Uma filha do homem, moradora de Borrazópolis, já estava no local. Um médico plantonista do PAM de Marilândia do Sul foi chamado e emitiu o atestado de óbito para os procedimentos cabíveis.

