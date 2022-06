Homem é encontrado morto dentro de casa no Assentamento 8 de Abril

Da Redação

Na manhã de sexta-feira (17) um homem foi encontrado morto dentro da residência no Assentamento 8 de Abril, em Jardim Alegre.

A PM foi acionada ao Hospital Municipal de Jardim Alegre, por volta das 12 horas, para uma situação de um homem que chegou a unidade hospitalar já em óbito.

No local em contato com o irmão da vítima, ele relatou que saiu de casa para trabalhar cedo, no Assentamento 8 de Abril, e que por volta das 06:58 da manhã sua mãe encontrou seu irmão caído ao lado da cama já em óbito.

Disse ainda, que a vítima possuía problemas de saúde, e que pelo fato, acionaram diretamente a funerária para o transporte do seu irmão até o hospital municipal.

Diante dos fatos, os servidores do hospital e familiares foram orientados quanto aos procedimentos cabíveis, onde através do COPOM, foram acionados os órgãos competentes para a situação.